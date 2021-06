Pinto incontra l’agente di Dzeko: addio alla maglia da titolare, il bosniaco cosa fa?

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto incontra Alessandro Lucci. Tema del faccia a faccia: il destino di Dzeko dentro la Roma. Il procuratore del centravanti bosniaco, ma anche di Alessandro Florenzi, altro giocatore in bilico, affronterà il tema della permanenza di Edin in giallorosso.

Dzeko sembra invogliato a restare per poter lavorare con Mourinho, ma Pinto sarà molto chiaro con il suo agente: Edin non avrà più il posto da titolare assicurato. La Roma infatti ha intenzione di comprare un centravanti sul mercato, senza contare che resterà un altro anno in prestito Borja Mayoral.

Per questo il faccia a faccia tra Lucci e il GM portoghese, in programma questa settimana, sarà decisivo per capire le intenzioni di Dzeko. Perchè Mourinho la sua scelta l’ha già fatta: vorrebbe trattenere il bosniaco un altro anno a Trigoria. Ora la palla passa a Edin.

🚨In questa settimana previsto l’incontro tra Tiago Pinto (rientrato dal Portogallo) e l’agente di #Dzeko per parlare del futuro del centravanti. C’è ok di #Mourinho alla permanenza, Edin dovrà decidere se restare senza una maglia da titolare. ➡️ https://t.co/VTrBew362j#ASRoma pic.twitter.com/2TOwABSho7 — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 14, 2021

L’attaccante ha ancora un altro anno di contratto con la Roma, ma ha anche diverse offerte soprattutto in Italia: la Juventus lo corteggia ancora, e anche il Milan sembra essere interessato a lui qualora non dovesse centrare l’acquisto di Giroud. L’ultima parola spetta a Dzeko.