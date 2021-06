Ritiro blindato e allenamenti più intensi: ecco le regole di Mou

AS ROMA NEWS – Si avvicina a larghi passi l’inizio della nuova stagione della Roma, che nasce sotto il segno di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese ha le idee chiare su come cominciare la sua avventura in giallorosso.

“Nuova Roma, ecco le regole di Mou”, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), che rivela come lo Special One abbia chiesto ai Friedkin di fare il ritiro all’estero, in modo da poter lavorare con meno riflettori puntati addosso alla squadra. Insomma, Mourinho vuole blindare la sua Roma.

Non sarà possibile andare negli Usa per via del Covid, e così sono stati presi contatti con organizzatori austriaci per una località della Stiria. Altre mete italiane sono state escluse. Il nuovo tecnico vuole fare tre partite amichevoli in una settimana con coefficiente di difficoltà a salire. Una potrebbe essere l’Hertha Berlino.

Molte le novità che saranno introdotte nei programmi di lavoro, anche dal punto di vista della preparazione atletica. Mourinho condividerà con i Friedkin il profondo rinnovamento dello staff sanitario. Sicuramente le sedute di allenamento saranno più lunghe rispetto a quelle di Fonseca, e ci sarà un’attenzione particolare al potenziamento muscolare.

