Bye-bye Pastore: la Roma sceglie la strada della rescissione. E i Friedkin…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Javier Pastore ai saluti. Il Flaco non fa più parte del progetto Roma ormai da anni per via dei suoi problemi fisici che lo hanno di fatto reso un corpo estraneo alla squadra. La classe non si discute, ma la tenuta fisica non è stata da calciatore.

Il club è disposto a rescindere il suo contratto (Pastore avrebbe altri due anni con la Roma) e a dare anche una buonuscita al giocatore, che in giallorosso percepisce 4 milioni a stagione più bonus.

Lo stesso Pastore ha deciso di cambiare aria prima della naturale scadenza del suo accordo: il Flaco, ha voglia di rimettersi in gioco dopo mesi tormentati. Per lui si aprono due strade: tornare subito in patria, al Talleres, oppure continuare a giocare in Europa per due anni, magari in Spagna.

Alla Roma questo non interessa: il club ha urgenza di togliersi uno stipendio pesantissimo per un calciatore praticamente mai utilizzato. E ai Friedkin non interessa fare una minusvalenza, l’importante ora è alleggerire il monte ingaggi. Per Pastore è tempo di salutare e cominciare una nuova avventura. Lontano da Roma.

