Xhaka-Roma, è stallo con l’Arsenal: le ultime

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – La trattativa tra la Roma e l’Arsenal per portare Granit Xhaka in giallorosso vive un momento di stasi.

Il centrocampista svizzero, accostato con insistenza ai giallorossi per espressa richiesta di Mourinho, sembrava a un passo dal trasferimento nella Capitale, spinto soprattutto dalle voci che venivano dall’Inghilterra e che vedevano la trattativa molto vicina alla conclusione per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.

Radio mercato parlava di affare in chiusura prima dell’inizio dell’Europeo, ma poi c’è stato un nulla di fatto. Da Trigoria ora fanno sapere che non c’è ancora l’accordo tra i due club. L’Arsenal infatti è fermo sulla richiesta di 20 milioni, ma la Roma a quella cifra non vuole arrivarci. E nessuno per ora ha fatto passi verso l’altro.

E’ stallo, dunque. Le altre piste che portano a centrocampisti per ora non si infiammano: Koopmeiners resta vicino all’Atalanta (ballano 2 milioni tra le richieste dell’AZ e l’offerta dei bergamaschi), mentre Sabitzer per ora è una semplice suggestione. Xhaka dunque resta in pole, ma se ne riparlerà dopo gli Europei.