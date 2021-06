Roma, ai dettagli Rui Patricio. E Daka si avvicina

AS ROMA NEWS – La Roma sembra aver individuato il suo prossimo portiere: si tratta del portoghese Rui Patricio, 33 anni, estremo difensore del Wolverhampton e della sua nazionale.

Domani avremo modo di osservarlo nel match tra Portogallo e Ungheria. Tiago Pinto in queste ore sta definendo l’affare, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani): al club inglese andranno 10 milioni più bonus. Salvo sorprese, sarà Rui Patricio il prossimo portiere della Roma di Mourinho.

Praticamente fatta anche per Xhaka, centrocampista della nazionale svizzera: l’affare con l’Arsenal è stato messo in stand-by per l’Europeo, il calciatore ora non vuole distrazioni. Ma l’arrivo del giocatore sembra scontato.

In attacco è stata congelata la pista Belotti, viste le richieste di Cairo: ora la Roma sta puntando su Patson Daka, 21 anni, centravanti del Salisburgo che può essere affiancato a Dzeko, la cui permanenza a Trigoria è sempre più probabile, e Borja Mayoral.

