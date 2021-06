Sabatini: “Kjaer era un leader già ai tempi della Roma. Lì gli fecero pagare un mezzo passo falso al derby. E con quei capelli…”

NOTIZIE AS ROMA – Walter Sabatini parla di Simon Kjaer in un’intervista rilasciata all’edizione odierna de Il Messaggero. L’ex ds della Roma portò infatti il centrale danese nella Capitale, ma l’avventura del difensore fu piuttosto sfortunata.

“Con quei capelli, i suoi errori erano più visibili, Roma gli fece pagare un mezzo passo falso in un derby. Peccato, perchè era un leader già allora, a 22 anni”, racconta il direttore sportivo. “Mi dispiacque, perchè sulle qualità del ragazzo non ho mai avuto il minimo dubbio, ma Roma non perdona se commetti uno sbaglio nel momento sbagliato”.

Sull’episodio di Eriksen e sull’intervento provvidenziale di Kjaer: “In quei casi il primo intervento è fondamentale. Gli ha tirato fuori la lingua e ha avviato il massaggio cardiaco. E lo ha fatto immediatamente, senza perdere tempo. Sono convinto che senza il suo intervento, lo avremmo perso“.

Fonte: Il Messaggero