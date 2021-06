Under colpisce Mourinho: anche il turco sarà valutato durante il ritiro

AS ROMA NOTIZIE – Dopo Kluivert, anche Cengiz Under potrebbe restare alla Roma, almeno per tutto il precampionato estivo che i giallorossi faranno sotto la guida di Mourinho.

Lo Special One vuole prima conoscere i suoi calciatori, toccarli con mano, guardarli negli occhi, e poi decidere chi può essere utile alla causa e chi no. Lo farà anche con Under, che contro l’Italia è stato il migliore della Turchia. Quel secondo tempo, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), non è sfuggito a Mou.

Nelle ripartenze è letale e potrebbe essere perfetto per il gioco del nuovo allenatore della Roma. Le certezze sulle fasce saranno Zaniolo e Mkhitaryan, mentre Carles Perez è destinato a salutare: sullo spagnolo c’è il Sassuolo, ma è possibile un ritorno in patria. Pedro ed El Shaarawy invece dovrebbero restare.

Fonte: Gazzetta dello Sport