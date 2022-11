MOURINHO: “Senza Dybala e Pellegrini manca la luce. Il ko di Pellegrini era normale. Mercato? Non penso che la Roma farà grandi cose”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Lazio.

JOSÈ MOURINHO A DAZN

È mancata lucidità negli ultimi 25 metri?

“Assolutamente d’accordo. Troppa emozione e poca consapevolezza dell’organizzazione di gioco. Non è facile giocare contro una squadra tutta bassa, che ha gestito molto intelligentemente il tempo. Noi senza quella luce di qualità che ci portano i giocatori di qualità, ci è mancato qualcosa. Senza Dybala e Pellegrini è difficile segnare, non avevamo lucidità. È stato un dominio, la Lazio ha fatto capire che era qui per difendere e per giocare meno tempo possibile. Volpato non ha fatto male, ma ci è mancata quella luce”.

Mancano i gol degli attaccanti.

“Non solo i gol, anche il gioco di squadra e vincere un duello individuale. Quando la squadra gioca in modo diretto bisogna vincere i duelli e i nostri attaccanti non lo hanno fatto”.

C’è stato l’infortunio di Pellegrini.

“È normale. Ci sono dei giocatori che giocano sempre e se non lo fanno la squadra va in difficoltà. Io ho due scelte possibili, una è rischiare e l’altra è non rischiare ma senza avere qualità. Nel momento in cui arrivi alle ultime 3 partite di Europa League con 3 punti e a dover per forza fare 7 punti Pellegrini le ha giocate tutte. È normale che arrivi l’infortunio, non c’è niente da fare. Sono uomini non macchine. Io nella mia squadra ho tanti giocatori che non vanno al Mondiale, ma è un infortunio che è perfettamente naturale”.

Dybala torna per il Torino?

“È ovvio che voglia andare al Mondiale. Se sta bene può esserci contro il Torino, ne abbiamo ovviamente bisogno”.

Negli scontri diretti all’Olimpico la Roma perde.

“La Roma perde immeritatamente. L’Atalanta ha fatto un tiro in porta, il Napoli ha faticato come non mai e ha vinto con un super gol di Osimhen e oggi la Lazio fa mezzo gol e vince. Se mi dici che manca qualità negli ultimi 20 metri sono d’accordo, è vero, ma la mentalità di provare a fare risultato è intoccabile”.

Serve intervenire pesantemente sul mercato a gennaio?

“(Ride, ndr). Penso di no. Dobbiamo cercare di recuperare gente, non so se Wijnaldum riesce a tornare per l’inizio del campionato. Ma non penso che ci tufferemo nel mercato, dobbiamo imparare a continuare con ciò che abbiamo. Volpato ha fatto 4 presenze di fila e se dobbiamo dare l’opportunità ad altri giovani lo faremo”.

