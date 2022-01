MOURINHO: “Partita tecnicamente povera, con noi succede spesso. Ma non lascerei la Roma per nessun altro”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Roma-Lecce, ottavo di finale a gara unica di Coppa Italia.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A MEDIASET

La Roma sembra non poter rinunciare a certi giocatori.

“Purtroppo è vero, la rosa ha dei limiti. Niles e Oliveira ci hanno dato più opzioni. Ma il nostro progetto va a poco a poco”.

Questa Roma può giocare l’ingresso in semifinale?

“Manca ancora tanto. L’Inter ha la rosa più forte del campionato, ci è toccata la partita più difficile, ma proveremo a fare la sorpresa”.

Un bilancio? A che punto sei? Sei soddisfatto?

“Dal punto di vista emozionale, della passione e dell’essere felice di stare qui, dico undici. Sono felicissimo di essere in un posto dove la gente si fida di me. Da un punto di vista calcistico, lottare per finire tra il 4 e l8 posto non è quello che voglio, ma è un progetto e la prossima stagione staremo meglio. Oggi nel primo tempo ho provato frustrazione, dal punto di vista tecnico ho visto una partita orribile. Però sono contento, e non cambierei la Roma per nessun altro. Prima di questi tre anni non esco, è anche un mio progetto”.

Però vedo ottimi giocatori nella Roma…

“Magari il tuo concetto di tecnica è diverso dal mio. Per me il concetto base di tecnica è che non si sbaglino passaggi di 10 metri. Che non si faccia un controllo orientato giocando palla senza intensità. Sicuramente per tanta gente il concetto di tecnica è diverso. Secondo me partita tecnicamente povera, e con noi succede spesso. Siamo noi che perdiamo palla e non l’avversario che la recupera, è una differenza sostanziale”.

Che emozioni proverà a San Siro?

“Veramente non lo so. Mi devo preparare emozionalmente come alla partita di Roma. Cercare di non avere emozioni. Di fare una partita come un’altra. Dopo dipende, sono tornato col Milan e mi hanno insultato. La gente non lo farà però vediamo. Vado lì con l’intenzione di fare la mia partita con la mia Roma. Rispetto chi avrò lì perchè la gente non dimentica”.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Quali sono state le note positive della squadra?

“Poche perché abbiamo avuto poca disponibilità nel pressare, dovevamo essere più tranquilli. Nella ripresa siamo stati una squadra diversa con i cambi”.

Le scelte di formazioni?

“Ho voluto far riposare alcuni calciatori, abbiamo provato a creare gioco tra le linee. Non ho potuto far riposare Veretout, nella ripresa la partita è cambiata con Mkhitaryan e Zaniolo”.

Cosa ti ha sorpreso nel primo tempo?

“Qualcosa non ha funzionato, a livello di pressione abbiamo fatto fatica. Felix non sapeva se saltare o meno il suo avversario, dopo il pareggio abbiamo giocato più rilassati. Nella ripresa con Zaniolo e Mkhitaryan c’è stato un cambiamento, sul gol di Abraham sono stati decisivi. Nel primo tempo con Perez e Felix troppo aperti, Abraham è stato servito poco. Poteva essere migliore l’atteggiamento nel primo tempo, però ho voluto far riposare un po’ di persone, Zaniolo e Mkhitaryan devono giocare la prossima e giustamente dovevo farli riposare. È colpa mia per le scelte del primo tempo, ho sbagliato perché non ho pensato alle difficoltà che potevamo avere, perché ho pensato a domenica facendo risparmiare due giocatori importanti per noi. Mancava pure Pellegrini”.

Il modulo della Roma cambierà di volta in volta?

“A me piace di più la difesa a 4, partita dopo partita cercheremo di vedere i giocatori più in forma e ci adatteremo all’avversario”.