Solita Roma, Mou aspetta la rivoluzione

AS ROMA NEWS – Missione compiuta, ma con troppa fatica. La Roma accede ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Lecce per 3 a 1 in rimonta, grazie a un secondo tempo di discreta intensità.

Ma la prima frazione di gioco è stata al solito piuttosto preoccupante. Nonostante i salentini si presentassero all’Olimpico con tante seconde linee, è la squadra di Baroni a passare con il gol di Calabresi, uno dei tanti ex giallorossi in grado di togliersi lo sfizio di segnare alla propria vecchia squadra.

La Roma accusa il colpo, fatica a rispondere allo svantaggio, non riesce a creare uno straccio di gioco e mette in mostra una pochezza tecnica che provoca frustrazione in Mou, ma anche nei 5mila tifosi presenti allo stadio, che per la prima volta da quando lo Special One è sulla panchina giallorossa cominciano a fischiare.

Prima dell’intervallo però arriva la zuccata di Kumbulla a rimettere le cose a posto: il gol dell’uno a uno ridà coraggio a una squadra ancora psicologicamente fragilissima. Nella ripresa poi ci pensa Mou a dare una svolta al match: fuori Maitland-Niles, Veretout e il solito modestissimo Perez, dentro Vina, Mkhitaryan e Zaniolo.

La Roma cresce di intensità oltre che di tasso tecnico, ma per trovare il gol del sorpasso Abraham deve mettersi in proprio: controllo al limite, difesa della palla, e gran destro a incrociare che non dà scampo all’ottimo Gabriel. Il rosso a Gargiulo spezza definitivamente l’inerzia del match, e nel finale Shomurodov è bravo a chiudere il discorso qualificazione.

“Primo tempo orribile, partita tecnicamente povera“, la sintesi spietata di Mourinho a fine gara. Il tecnico però giura fedeltà alla causa romanista, e promette: “La prossima stagione le cose andranno meglio”. Come? Le risposte arriveranno dal mercato: il portoghese prepara una rivoluzione dentro la Roma. Tanti giocatori andranno via e altrettanti ne arriveranno. La speranza è che qualcosa possa già muoversi in questi ultimi dieci giorni di mercato.

Giallorossi.net – A. Fiorini

