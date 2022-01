Riecco Smalling. Con l’Empoli tornano in campo i big

NOTIZIE AS ROMA – La novità della serata di ieri è la guarigione di Chris Smalling, che ieri è tornato a farsi vedere all’interno dello Stadio Olimpico a dimostrazione che i suoi problemi sono già alle spalle.

Il difensore inglese dunque sarà a disposizione di Mourinho per Empoli-Roma di domenica pomeriggio e potrebbe anche partire titolare al fianco di Mancini.

A destra ballottaggio Karsdorp-Niles, visto che l’olandese non è apparso al top della condizione. A centrocampo Sergio Oliveira si è preso la mediana, con lui dovrebbero agire Cristante e Mkhitaryan. In attacco è certo l’impiego di Zaniolo dal primo minuto, così come quello dell‘intoccabile Abraham.

A completare il tridente dovrebbe essere confermato Felix, ma le quotazioni di Shomurodov, a segno ieri, sono in rapida ascesa. Out invece El Shaarawy: il Faraone non è ancora al meglio e tornerà a disposizione del tecnico solo dopo la sosta, così come Lorenzo Pellegrini. Per Spinazzola l’attesa sarà ancora piuttosto lunga.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

