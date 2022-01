Arrivano altre bocciature: Veretout e Perez finiscono sul mercato

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ogni partita di questa stagione, specie quelle da dentro o fuori, saranno un test decisivo per i giocatori della Roma in vista della possibile conferma per il prossimo anno.

La partita di ieri, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci), ha portato alla bocciatura di altri due calciatori in rosa. Il primo è Jordan Veretout, centrocampista francese che chiede un rinnovo a 4,5 milioni a stagione tramite il suo agente, ma che in campo non gioca in modo tale da giustificare un simile stipendio.

Se arrivasse un’offerta per lui ora o a giugno, Mourinho non si opporrebbe: il prezzo richiesto si aggira intorno ai 20 milioni, cifra che permetterebbe a Tiago Pinto di sostituirlo degnamente.

L’altro calciatore che ieri è stato bocciato dalla selezione continua dell’allenatore è Carles Perez: anche lo spagnolo non è di certo un intoccabile, e davanti a una proposta concreta (che però tarda ad arrivare) la Roma sarebbe disposta a lasciarlo andare.

Fonte: La Repubblica

