Roma, Kamara e Ndombele restano in corsa. E per giugno spunta Mavididi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – A dieci giorni dalla fine del mercato invernale, sui giornali si continua a parlare delle operazioni in entrata e in uscita che riguardano la Roma.

I nomi in ballo restano sempre quelli: Boubacar Kamara del Marsiglia, che però chiede una cifra non indifferente per il suo stipendio, e Tanguy Ndombele, sul quale ora c’è anche il forte interesse del PSG.

Tutto si capirà meglio solo dopo che Pinto sarà riuscito a piazzare Amadou Diawara al Valencia: la Roma spinge affinché venga inserito un obbligo di riscatto, gli spagnoli incede chiedono un semplice diritto.

Intanto per giugno spunta una pista sulla quale la Roma si starebbe già muovendo ora: nel mirino di Tiago Pinto c’è Stephy Mavididi, 23 anni, ala inglese cresciuta nell’Arsenal che sta facendo molto bene nel Montpellier: già 6 gol e tre assist in stagione per l’esterno sinistro finito nei radar della Roma.

Fonti: La Repubblica / Il Messaggero / Corriere dello Sport

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!