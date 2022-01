“ON AIR!” – CORSI: “Giocatori scarsi e senza palle”, AGRESTI: “Mou sta perdendo il senso del pudore”, MAGNI: “In pochi sono degni di una squadra importante”, ROSSI: “Con l’Inter in gara secca possiamo farcela”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Io ci punto molto sulla Coppa Italia. Ero certo che saremmo arrivati ai quarti, e ora contro l’Inter possiamo fare qualcosa di interessante. La Roma nella partita secca, se imbrocca la prestazione giusta nei giocatori nodali, può fare risultato. Poi loro ragionano su più fronti, e tra Champions, campionato e Coppa Italia, quest’ultima è il trofeo meno prestigioso. Certo, è l’avversario più forte che puoi incontrare in Italia, e per noi è l’obiettivo più prestigioso da centrare quest’anno… Oliveira per me è stato il migliore in campo ieri, è quello che ha creato più gioco…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Vittoria non senza difficoltà, abbiamo sofferto per 20-25 minuti. Solite cose bene e solite cose male. Il mister è stato netto nelle sue considerazioni: primo tempo orribile. E stavolta non c’era neanche quel grande avversario di fronte, ma una squadra di Serie B, una squadra facilmente battibile, come è stata nel secondo tempo… Andiamo ai quarti, e secondo me ce la giochiamo: l’Inter nel mezzo avrà due partite importanti, e forse daranno priorità al campionato. Ho la certezza che ce la giocheremo meglio di quanto fatto in campionato un mese e mezzo fa…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mamma mia che noia, ieri abbiamo rivisto cose che abbiamo visto per anni contro Spezia, Fiorentina, Torino… Giocatori sopravvalutati e senza palle. Ma che hanno questi nelle vene? Niente… Il primo tempo non è nemmeno da parlarne. La Roma non cambia mai, sono scandalosi al di là della vittoria. Ci siamo fatti fare gol da uno che non era nemmeno in grado di allacciarsi le scarpe… Mourinho? Lui dice che ha intenzione di restare per tutti i tre anni, ma secondo me al primo tempo di ieri ha pensato di dimettersi. Non so se sia mai successa che un allenatore si dimettesse tra il primo e il secondo tempo. Per me a parte Abraham, ieri sono tutti insufficienti. Anche Zaniolo, che mi ha stufato, gioca sempre da solo e va dritto per dritto…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Ieri abbiamo visto delle cose imbarazzanti, passaggi sbagliati a tre metri. Lì non c’entra niente l’allenatore, quella è questione di tecnica. Io fra Shomurodov e Carles Perez, do via per primo lo spagnolo…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Quali sono i titolari della Roma sui quali non ripartirei l’anno prossimo per puntare a un squadra che ambisca alla Champions? Io direi Karsdorp, Vina, Cristante, e forse anche Ibanez…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sento ancora rimpianti per Dzeko, ma sono 14 partite che non segna, l’ultimo gol che ha fatto in campionato è stato quello contro la Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Le dichiarazioni di Mourinho di ieri sono definitive anche su certi titolari. Ma chi possono essere i titolari di una squadra importante? Forse giusto Rui Patricio, Abraham, Zaniolo, forse Mkhitaryan, poi Pellegrini, Spinazzola e Smalling. Gli altri vanno cambiati, non c’è niente da fare. E’ vero che Mou potrebbe tirare fuori qualcosa di meglio anche dagli altri coccolandoli, ma a lui non interessa perchè sa che anche tirando fuori da loro quel qualcosa in più, non sarebbe comunque sufficiente…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se Mou è frustrato nel primo tempo, pensa noi che dobbiamo vederlo. Lui almeno è pagato 7 milioni l’anno. Poi sono entrati Zaniolo e Mkhitaryan ed è cambiata la musica. Ma quel primo tempo contro un Lecce rimaneggiato è stato imbarazzante. Tra il fatto che Mou non sta dando gioco alla squadra e la mancanza di calciatori in grado di crearlo, la linea è sottile. Troppe scuse non si possono accampare, perchè ora vai a Empoli, e sarà una partita difficilissima: loro giocano col sangue agli occhi, che invece noi non abbiamo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io non capisco: questa squadra non può fare un buon primo tempo contro il Lecce? Io penso che al netto delle assenze, la Roma vista in campo contro i salentini dovrebbe essere ampiamente in grado di far vedere qualcosa di buono…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma di ieri? Primo tempo abbastanza scioccante, poi il gol di Kumbulla ha rimesso in piedi la situazione. Nel secondo tempo quel doppio giallo non esiste, ma comunque la Roma prende il largo. Se il Lecce non fosse rimasto in dieci avrebbe creato più difficoltà. Ma poi è il post-partita che diventa più importante della partita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I primi fischi alla Roma di Mourinho? Era ora… Io non vorrei che i giocatori non si rendessero conto delle prestazioni che fanno. Sul piano tecnico c’è la necessità di trovare un’idea che diventi definitiva. Però avendo fatto il calciatore, non so che rapporto abbia Mou con i suoi, penso addirittura buono. Forse all’esterno dice certe cose, ma all’interno ha un buon rapporto con i giocatori. Poi sui singoli, ci sono giocatori che in certi momenti non sono in grado di fare un passaggio a tre metri…Ci sono giocatori sotto al livello medio, e non so quanto possa incidere un allenatore. Mourinho ha delle responsabilità, ma fino a un certo punto…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ieri stavo già morendo di freddo all’Olimpico, di sera è improponibile. Poi quando ho sentito le parole di Mou sono trasecolato… La Roma ha giocato contro il Lecce B. Se anche contro anche il Lecce dobbiamo tirare fuori il discorso della rosa… Io mi aspetto che contro una squadra di serie B si possa sopperire alle assenze, e invece il Lecce con sei titolari in meno è stato padrone del campo. Per vedere la Roma invece hai dovuto aspettare l’ingresso di Zaniolo e Mkhitaryan, ma il gioco è un’altra cosa. E contro certi avversari si deve vedere. Se dobbiamo aspettare gli strappi del singolo per vedere qualcosa, allora non ci siamo. Allora facciamo l’album delle figurine… Mourinho dice cose giuste, ma lui non fa l’opinionista, ma l’allenatore della Roma…e sono passati sei mesi…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Io penso che in questo momento la Roma abbia bisogno di incoraggiamenti dal suo allenatore, e non sempre critiche. Francamente anche io resto stupito da questo atteggiamento: sul mercato alcune lacune sono state colmate, senza contare quanto fatto in estate. Non riesco a trovare la ragione di certe critiche a una squadra, che dovrebbe essere incoraggiata. Continuando così la luna di miele con i tifosi potrebbe anche esaurirsi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io francamente non ho più parole davanti alle dichiarazioni di Mourinho…Credo che stia perdendo il senso del pudore. Se contro le riserve del Lecce tu non ritieni che Veretout e Perez non possano giocare, diventa anche offensivo nei confronti dei propri calciatori. Che un nazionale francese non possa giocare contro le riserve del Lecce è una cosa offensiva, e la cosa grave è che la gente gli dà anche ragione. Sembra che stia parlando delle riserve del Venezia…ma lui cosa ha dato a questa squadra oltre a distruggere una parte dei suoi giocatori? Cosa ha dato alle ultime tre squadre che ha allenato? La Roma deve riflettere se andare avanti con lui, maltratta i giocatori, io non ho mai sentito cose del genere…”

