Mourinho punzecchia Deschamps: “Che errore togliere Griezmann prima di un possibile supplementare” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Josè Mourinho punzecchia Didier Deschamps. Tra i due, prima dell’inizio dell’Europeo, era volato un botta e risposta piuttosto piccato e ora lo Special One bacchetta il ct della Francia dopo l’eliminazione di ieri.

Nell’appuntamento mattutino prima di Inghilterra-Germania di questo pomeriggio, l’allenatore della Roma ha criticato Deschamps per aver sostituito Griezmann poco prima della fine dei tempi regolamentari, quando era ancora possibile che la gara finisse ai supplementari.

“Deschamps ha commesso un errore. Prima di un possibile supplementare non si può cambiare Griezmann all’89’. Alla fine vai ai supplementari e ti tiri la zappa sui piedi perché lo hai sostituito all’ultimo minuto. Questo servirà come esperienza”.

Qui sotto il video integrale delle parole di Mourinho su Deschamps pubblicato su Twitter da Talk Sport.

“They had fun too early.” 🇫🇷

“Deschamps made one mistake that I have been thinking about many, many times.”

José Mourinho explains where it all went wrong for France at #EURO2020. pic.twitter.com/J51jMuAwvN

— talkSPORT (@talkSPORT) June 29, 2021