Ritiro Roma, il club chiede ad alcuni giocatori di rientrare prima a Trigoria: chi sono e perchè

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Conto alla rovescia in casa Roma per l’inizio della nuova stagione. Il club giallorosso, in vista del raduno ufficiale del 6 luglio, ha chiesto ad alcuni calciatori reduci di anticipare il rientro dalle vacanze e di presentarsi a Trigoria in anticipo rispetto alla data stabilita.

Lo rivela il sito Tuttomercatoweb.com in questi minuti. I calciatori che rientreranno prima alla base e cominceranno la preparazione con qualche giorno di anticipo sono soprattutto quelli che hanno avuto problemi fisici alla fine della scorsa stagione e che dovranno essere valutati dallo staff di medici e preparatori.

Lo scopo della Roma di Mourinho è che tutti i calciatori comincino il ritiro in buone condizioni fisiche. Per questo da domani a Trigoria si rivedranno non sono El Shaarawy e Zaniolo, oltre a Fuzato: anche Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds (che non era infortunato), Smalling e Veretout cominceranno la nuova stagione già la prossima giornata.

Fonte: Tuttomercatoweb.com