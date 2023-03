MOURINHO: “Real Sociedad squadra di qualità, sarà dura. La Roma fatica ancora sotto l’aspetto della continuità mentale”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho parla in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia di Roma-Real Sociedad, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League.

Queste le parole dell’allenatore portoghese sulla partita che si giocherà domani sera, ore 18:45, all’Olimpico:

Mangiante (Sky Sport): “Cosa può fare la differenza? Che squadra è la Real Sociedad?”

“Un’ottima squadra, difficile trovare punti deboli. Ha un bravissimo allenatore, organizzata dal punto di vista difensivo, è difficilissimo fargli gol. Essere quarto in Liga è tanta roba. E’ veramente una squadra di qualità, non siamo stati fortunati nel sorteggio ma quest’anno l’Europa League è di super qualità. E’ difficile, ma anche loro ci guardano con lo stesso rispetto”.

Serafini (asroma.com): “Si parla tanto di Oyarzabal, ma sono una squadra forte nel collettivo…”

“Se mi parli di Oyarzabal devo dire che è molto bravo, però sono molto più di lui. Anche dal punto di vista individuale hanno altri giocatori di altissimo livello, però più importante è come gioca di squadra. Una squadra difensivamente molto bene organizzata e dal punto di vista offensivo non vive solo della qualità dei giocatori, ma anche dell’organizzazione. Cambiano sistema di gioco con facilità da una partita all’altra o anche nell’arco della stessa, il 4-4-2 a rombo è automatico, quando passano al 4-3-3 danno mobilità ai giocatori offensivi. È una bellissima squadra, in un campionato che conosco bene con tre squadre con un potenziale economico imparagonabile con quelle che vengono dopo, poi c’è questa lotta per il quarto posto e loro sono sempre lì e lo sono dall’inizio. Dopo un girone di Europa League dove trovano il Manchester United e vincono a Old Trafford, vincono il gruppo e fanno due partite di meno, posso solo fare i complimenti”.

Cecchini (Gazzetta dello Sport): “Abraham è cresciuto rispetto alla prima parte della stagione, ma non sembra lil giocatore della scorsa stagione. Il vero Abraham è quello dell’anno scorso? Cosa gli manca per tornare al top?

“C’è solo un Abraham che mi interessa, il giocatore di squadra che era in panchina anche nell’ultima partita, che festeggiava il gol sotto la curva come se avesse segnato. E’ l’Abraham che vogliamo noi. Nell’ultima partita in quei 15 minuti che ha giocato, ha fatto bene. Belotti pure sta andando bene. Se non hanno giocato bene a Cremona è perchè abbiamo fatto molto male come squadra. Dopo, gol o no gol, numeri o meno, mi fa piacere se sia giocatore di squadra. Ora gli è nato il primo figlio, una gioia molto grande. Se loro due lavorano per la squadra, è sufficiente per me”.

D’Ubaldo (Corriere dello Sport): “La Roma non ha la stessa intensità quando si giocano partite ravvicinate. Teme che ci sia questo pericolo? Spera di essere in panchina anche col Sassuolo?”

“Non mi aspetto niente e non parlo fino a quando il processo sarà finito. Dopo non avrò problemi di rispondere, ora va rispettato il processo e di aspettare tranquillo senza dire niente. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, noi siamo in mani di grandissima qualità, abbiamo gente che lavora sull’aspetto atletico di altissimo livello. Anche il lavoro tecnico-tattico che facciamo con la palla hanno sempre un obiettivo a livello fisico. Il dna dei singoli giocatori non lo puoi cambiare, ci sono giocatori che possono giocare ogni giorni tipo Javier Zanetti che poteva giocare 7 partite a settimane, e altri che soffrono di più. Dal punto di vista mentale, di giocare sempre con quella pressione buona di dover vincere, è un po’ più questo. Quando dicevo che la Roma finiva sesta o settima negli ultimi anni, non aiuta. Finire sesto o settimo, ottavo o quinto, non vivi con la pressione. Il corpo e principalmente la mente si abituano a questo, alla tranquillità di non sentire la pressione. C’è un’evoluzione anche in questo, l’anno scorso abbiamo perso contro Juve, Inter, Milan, ora nelle grandi partite la squadra è cresciuta dal punto di vista mentale. La continuità di sapere che in una settimana dobbiamo vincere tre partite di fila, lì facciamo ancora fatica”.

Marca: “Dybala sembra più completo, qual è la sua responsabilità e quali sono gli stimoli?

“Il merito è suo, della squadra, ha trovato un gruppo empatico e l’amore della tifoseria. Cerco di gestirlo fisicamente, ha avuto un passato non facile. È arrivato molto motivato, con la motivazione di giocare un mondiale che ha vinto. Si sente importante perché è importante, non è rinato ma rinnovato nelle motivazioni. Sono felice, è un ragazzo straordinario che merita questo affetto”.

