La formazione anti Real Sociedad: Llorente-Kumbulla, ballottaggio apertissimo. Tornano Karsdorp e Abraham

NOTIZIE AS ROMA – Ballottaggio apertissimo tra Diego Llorente e Marsh Kumbulla per sostituire Ibanez nella difesa giallorossa. Il difensore albanese sembra avere delle chance di essere preferito allo spagnolo, con i quotidiani oggi in edicola che si dividono su quale dei due sarà scelto da Mou per la retroguardia anti-Real Sociedad.

A centrocampo sembra scontata la conferma della coppia Matic-Cristante, con Wijnaldum che dovrebbe dunque tornare in panchina. Sulle corsie esterne riecco Karsdorp a destra, con Spinazzola confermato a sinistra.

In attacco Abraham farà di nuovo coppia con Dybala, Pellegrini agirà da collante tra i reparti. Queste le probabili formazioni dei principali quotidiani oggi in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLA SERA – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL MESSAGGERO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.

TUTTOSPORT – Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.