Mourinho risponde ai tifosi: “Grazie, grazie, grazie”. E su Rapuano: “Il silenzio è una grande arte di conversazione” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho sceglie di affidarsi a Instagram e a delle foto per parlare dopo il silenzio di ieri al termine di Roma-Fiorentina e delle polemiche per l’arbitraggio di Rapuano.

Lo Special One ha pubblicato quattro foto e le ha commentate con una piccola didascalia. La prima è l’abbraccio con Brudisso, attuale dirigente viola: “I fratelli sono sempre fratelli”.

Nel secondo scatto Mou ha condiviso lo striscione della Curva Sud (“Gli occhi inebriati di giallorosso, l’anima pervasa dal romanismo…Josè Mourinho romanista vita!“) nei suoi confronti, rispondendo: “Grazie, grazie, grazie”, corredando il tutto con tanti cuori giallorossi.

Successivamente il tecnico si è lamentato per l’arbitraggio, citando Marco Tullio Cicerone e postando la foto di un brutto intervento di Kayode su Zalewski: “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione“. Nell’ultimo scatto invece si rivolge al raccattapalle che ha consegnato a Rui Patricio il pizzino con le indicazioni sui corner: “Quello ero io 50 anni fa. Ben fatto ragazzo“.