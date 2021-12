MOURINHO: “Partita bruttissima. Non abbiamo giocato bene per niente, ma meritavamo di vincere. Abraham? Sta male…”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Roma-Sampdoria. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni dei giornalisti:

JOSE MOURINHO A DAZN

Quanto rammarico?

“Non penso che abbiamo avuto tanta pazienza. Non abbiamo giocato bene, ma meritavamo di vincere. Dopo l’1 a 1 abbiamo giocato lì sì con intensità, ma per me partita bruttissima. La squadra che voleva vincere non ha giocato bene per niente, mentre la squadra che non voleva vincere ha fatto la sua partita ed è stata premiata”.

Squadra stanca?

“E’ normale, ma anche loro. Nel primo tempo sembrava, eravamo lenti senza palla, mentre nel secondo tempo no. Abbiamo perso troppi palloni, questa sì per colpa della stanchezza. Meritavamo più di un punto, ma abbiamo giocato male”.

Dove vorresti crescere nel girone di ritorno?

“Ho detto ai miei giocatori che ci sono delle cose che non devi perdere mai. Con l’Atalanta siamo stati coraggiosi, abbiamo giocato veloci e giocato con obiettività, oggi non ho visto questo tipo di atteggiamento. Magari un po’ di stanchezza è anche normale, non voglio essere troppo critico con i miei ma non abbiamo giocato bene. La Sampdoria non ha voluto giocare, hanno fatto il loro gioco dal 1’, hanno preso tempo, hanno avuto infortuni, non giocano bene e non sono tranquilli e tutto questo aiuta. Dopo l’1-1 solo una squadra voleva vincere, loro si sono messi dietro e vanno felici con un punto”.

Pensa di rimanere a 3 o tornerà a 4 con Pellegrini?

“Vediamo, intanto speriamo che torni. Se tutto va bene e non succede niente di eclatante o roba legata al COVID-19, se non succede niente penso che quando torniamo solo Spinazzola non sarà a disponibile. Così avremo più opzioni”.

Quale post social farebbe come bilancio dopo questo girone d’andata?

“Su Instagram farei un post normalissimo, mi sembra una classifica normalissima, abbiamo davanti Inter, Napoli, Milan, Atalanta, Juventus, non farei un post da un milione di like, la nostra classifica è normalissima”.

JOSE’ MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Cosa è mancato oggi?

Principalmente il primo tempo. Abbiamo avuto difficoltà su tutti i livelli, la squadra sembrava stanca, non concentrata al massimo. Troppa difficoltà nel pressare e nel tenere le linee alte. Troppi errori con e senza palla, poca iniziativa. Solo Zaniolo nel primo tempo ha giocato con reattività e intensità. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Siamo stati più intensi, abbiamo cambiato la posizione di Mkhitaryan e creato occasioni, potevamo segnare prima e dopo il gol di Shomurodov. È molto difficile affrontare una squadra che non vuole giocare e che ha fatto bene per prendere il suo punto. Sul piano del gioco è colpa nostra, ci è mancata qualità.

Come sta Abraham?

Sta male, il problema è alla caviglia. Ho visto solo il sangue, niente più. Non riusciva a camminare. Lui voleva provare a continuare, ma non era possibile. Non penso sia grave, ma sicuramente non sta bene.

Il gol subito?

Non l’ho visto, era troppo lontano da me. Non l’ho rivisto in tv, non so se abbiamo perso qualche duello individuale. Di solito difendiamo bene con qualche giocatore a uomo e altri a zona.

Aveva chiesto maggiore pressione nel primo tempo e i giocatori non riuscivano a farlo?

La Sampdoria ha abbassato tanti giocatori in fase di costruzione. Non creava pericoli, ma cercavano di allungare la nostra squadra. La verità è che avevano la palla, ma senza creare pericoli. Hanno solo dato instabilità a noi. Nel secondo tempo abbiamo cambiato atteggiamento e senza giocare bene abbiamo creato delle opportunità.