ROMA-SAMPDORIA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Solo uno a uno all’Olimpico tra la Roma e la Sampdoria, con i ragazzi di Mou che non sfruttano l’occasione e sprecano il vantaggio di Shomurodov per portarsi a casa i tre punti,

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Nel primo tempo deve solo impegnarsi per una conclusione dal limite di Gabbiadini. Il palo lo salva nella ripresa, ma poi nulla può sul gol di Gabbiadini.

Mancini 6 – Controlla un po’ a fatica gli attaccanti della Samp. Nel finale cerca di spingere i suoi al gol ma senza troppa fortuna.

Smalling 6 – Ha il compito non facile di marcare Caputo, e lui lo fa con efficacia, togliendogli ogni spazio. Non è sufficientemente reattivo nella marcatura di Colley in occasione della rete del pari.

Ibanez 5 – Bene in marcatura, ma davvero troppi gli errori in fase di rilancio, alcuni piuttosto rischiosi.

Karsdorp 6,5 – Mette sulla testa di Abraham un gran bel cross che meritava di essere sfruttato a dovere. Nella ripresa è uno dei più lucidi e intraprendenti, ma predica nel deserto. Gioca con buona personalità.

Cristante 5,5 – Schermato da Gabbiadini, fatica a fare gioco. Annaspa e non riesce a spiccare dalla mediocrità generale.

Veretout 5 – Prestazione generosa costellata da una serie infinita di errori tecnici. Dal 67′ Shomurodov 7 – Entra in campo e fa il suo dovere sbloccando una gara complicata. Purtroppo non basta.

Mkhtiaryan 5,5 – Parte bene, ma poi il suo primo tempo è costellato da errori di imprecisione che non sono da lui. Nella ripresa non riesce a dare smalto alla sua prestazione e il gioco della squadra ne risente.

Vina 5,5 – Più bassi che alti nei primi 45 minuti. Nella ripresa Mou gli preferisce il Faraone. Dal 67′ El Shaarawy 5 – Sbaglia tanto, dimostrando di non aver ritrovato ancora la condizione.

Zaniolo 6,5 – Si accende ancora a tratti, ma è uno dei pochi a creare qualche problema alla retroguardia doriana. Sfiora il gol a più riprese, ma Falcone glielo nega con le buone e con le cattive.

Abraham 6 – Ha subito il pallone per sbloccare il match, ma il suo destro a incrociare non è un granché. Impatta male un bel cross di Karsdorp. Da lui ci aspettava la stoccata decisiva, che oggi è mancata anche per colpa di un infortunio che lo limita e lo costringe al forfait. Dal 47′ Felix 5,5 – Fallisce la grande palla gol avuta calciando troppo centrale. E’ giovane, deve ancora fare tantissima strada, ma ha di sicuro la stoffa e va fatto crescere con la massima calma.

JOSE’ MOURINHO 6 – La Roma di stasera non incanta e delude le aspettative, altissime dopo la roboante vittoria di Bergamo. Nonostante la mossa vincente di Shomurodov la squadra ha avuto il demerito di non saper portare a casa i tre punti dopo aver sbloccato una gara complicata. Manca ancora qualcosa alla squadra per fare il salto di qualità.

Giallorossi.net – A. Fiorini