D’AVERSA: “Pareggio giusto. Ma se Candreva avesse segnato staremmo parlando di un risultato diverso”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei doriani ai microfoni di DAZN:

La partita?

Sinceramente credo che nel primo tempo la mia squadra ha giocato meglio rispetto al secondo: cercavamo la costruzione dal basso, i ragazzi mi hanno fatto arrabbiare nel secondo tempo dove si è smesso di giocare. Bisogna anche capire il valore dell’avversario, per cercare di portare a casa un risultato positivo. Se avesse segnato Candreva staremmo probabilmente parlando di un risultato diverso. Complimenti ai ragazzi nonostante siamo andati sotto, si è recuperato una partita e alla fine il risultato è giusto.

Un bilancio di queste prime 19 giornate?

Non posso incidere sui fattori esterni, non ho mai creato alibi alla squadra ma per gran parte del campionato non abbiamo avuto Gabbiadini, Torregrossa e Damsgaard. Se si guarda l’intero girone si può fare sempre meglio, ma dall’obiettivo che ci siamo prefissati a Salerno i ragazzi stanno facendo bene.

Quanto è stato bravo D’Aversa a compattare il gruppo? I leader?

L’importanza del capitano è a prescindere se va in campo o subentra. E questa sera Quagliarella ha mostrato il suo spessore. Nei momenti di difficoltà i ragazzi hanno mostrato il loro valore, e in questo periodo stanno dimostrando di essere uomini veri. E’ merito loro e anche di una società che non ci fa mancare nulla nonostante quello che stiamo passando. Da parte nostra c’è gratificazione. Questi ragazzi non smettono mai di stupirmi.

Squadra totalmente concentrata sul campo, nonostante quello che sta succedendo. Mi è piaciuta la linea difensiva, Colley in particolare.

Si sono ben comportati a parte qualche circostanza nel primo tempo, dove la Roma faceva una partita d’attesa facendoci forzare la giocata. Colley regge l’urto di giocatori veloci. Abbiamo iniziato con Silva che ha giocato al 50%, Ekdal che si è stirato e con alcune situazioni dove altri ragazzi probabilmente non avrebbero giocato. Mi gratifica il risultato, che è sempre la conseguenza di un atteggiamento di non mollare.