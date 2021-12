Roma, occasione fallita. Mou deluso: “Avrei cambiato canale”

AS ROMA NEWS – La Roma fallisce la grande occasione di regalarsi un bel Natale e di far sognare i tifosi, anche ieri accorsi in massa allo stadio nella speranza di vedere uno spettacolo diverso da quello offerto da Mancini e compagni.

Partita strana quella di ieri, brutta, giocata a ritmi bassi per oltre 70 minuti dalla squadra che Mourinho definisce “quella che voleva vincere” contro una Sampdoria arrivata all’Olimpico senza troppe pretese e che ha fatto la sua gara portandosi a casa un punticino prezioso.

Nel primo tempo la Roma fa una partita che non ti aspetti: gioca sotto ritmo, e sembra quasi a voler agire di rimessa come era accaduto contro l’Atalanta. Ma il risultato non è lo stesso di Bergamo, perchè, ovviamente, la gara è completamente differente nel suo svolgimento. La Samp infatti se ne guarda bene dal mostrare il fianco agli avversari, e punta più che altro a non dare spazio ai giallorossi.

La Roma decide di affidarsi ancora agli strappi di Zaniolo e Abraham, con l’inglese che però fallisce le due palle gol costruite nella prima frazione. A colpire, purtroppo in negativo, sono soprattutto i tanti errori tecnici dei singoli che finiscono inevitabilmente per incidere sul risultato finale.

Come se non bastasse, nella ripresa i giallorossi perdono il loro centravanti per infortunio (problema alla caviglia) e sembrano andare ancora più in affanno. La Samp se ne accorge e sfiora il gol con un palo di Candreva, di fatto l’unica vera occasione degli ospiti. Mourinho sistema meglio la squadra inserendo Shomurodov a dare nuova sostanza all’attacco al posto di un deludente Veretout, ed è proprio l’uzbeko a trovare la rete che sembra dare una svolta decisiva alla gara.

Ma la Roma palesa i suoi limiti nell’incapacità di portarsi a casa il risultato, e la Samp col minimo sforzo trova il pari: calcio d’angolo dalla sinistra, Colley anticipa Smalling e centra il legno, Gabbiadini da pochi passi ribadisce in rete. Doccia fredda per i giallorossi, che hanno comunque la forza di provare un ultimo, sterile assalto nei dieci minuti finali.

Finisce 1 a 1, un risultato che delude le aspettative di tutti, anche dello stesso Mourinho che a fine partita non fa sconti alla squadra: “Bruttissima partita, non abbiamo giocato bene per niente, anche se meritavamo di vincere. Con l’Atalanta siamo stati coraggiosi, abbiamo giocato veloci, oggi non ho visto questo tipo di atteggiamento. Se fossi stato a casa, avrei cambiato canale“.

Il 2021 si chiude con una classifica “normalissima” per la Roma, al sesto posto dietro la Juventus e distante sei punti dalla zona Champions. Per il momento i giallorossi sembrano più interessati alla lotta per un posto in Europa League con Fiorentina e Lazio, ma i distacchi ridotti e un intero girone di ritorno da giocare lasciano spazio ad altre ambizioni. Ora tocca al mercato di gennaio, che può essere decisivo per spostare o meno quell’asticella.

Giallorossi.net – A. Fiorini