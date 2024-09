Mourinho-show anche col Fenerbahce: posiziona il portatile davanti alla telecamera per contestare l’arbitro (VIDEO)

ALTRE NOTIZIE – José Mourinho fa parlare di sè anche in Turchia: per contestare una decisione arbitrale nel corso di Antalyaspor-Fenerbahce, l’ex allenatore della Roma ha posizionato il suo laptop con le immagini dell’azione incriminata di fronte alla telecamera.

L’episodio è avvenuto al 78′ di gioco sul risultato di 0-1, con Mourinho che è stato ammonito dall’arbitro.

Nonostante il presunto errore arbitrale, la partita è stata vinta dal Fenerbahce per 2 a 0. Qui sotto il video dell’accaduto.

Mourinho placed his laptop in front of the ground camera 😭 he then received a yellow for it

pic.twitter.com/DSrpEghKNm

— J (@MourinhoPics) September 29, 2024