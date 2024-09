Favola Pisilli, la Roma si salva

AS ROMA NEWS – A tenere lontana la contestazione di un Olimpico pronto a fischiare una Roma a corto di fiato e di idee ci pensa il giovane Pisilli, il nuovo golden boy giallorosso che a suon di prestazioni convincenti sta diventando sempre più una bella realtà di questa squadra.

La vittoria in rimonta sull’ottimo Venezia di Di Francesco nasconde solo in parte i limiti di una Roma molto modesta: è bastato il primo impegno infrasettimanale per rendere molli le gambe dei giocatori, apparsi lontanissimi parenti di quelli ammirati una settimana fa contro l’Udinese.

La squadra non tiene i ritmi alti, non pressa, e se lo fa, lo fa male. Non duella a tutto campo come era successo nelle precedenti partite, e subisce la miglior condizione atletica e disposizione tattica degli ospiti. Che ai punti meriterebbero ampiamente un risultato diverso: le occasioni dei lagunari fioccano dalle parti di Svilar, di gran lunga il migliore in campo. E quando il serbo è battuto, ci deve pensare Mancini a salvare la porta.

La Roma, incassata la rete dello svantaggio, non è in grado di reagire e rischia di capitolare più volte. L’Olimpico comincia a ribollire, e anche la Curva Sud, che aveva chiesto di non contestare i calciatori durante la partita (“Fischiare a gara in corso significa fare il male della nostra maglia. Tifiamo la Roma, sosteniamola in ogni battaglia!“) finisce per perdere la pazienza: “Tirate fuori le palle“, è il coro che si alza quando il Venezia si divora con Oristanio la rete del kappaò (ancora una volta è provvidenziale Svilar).

Arrivano i cambi di Juric (giocatori e modulo) e la partita comincia ad avere un’inerzia diversa. Pisilli e Baldanzi danno più vivacità alla manovra, ma è il gol (fortunoso) di Cristante a dare la svolta al match. Lo stadio, afflosciato dalla pochezza della squadra, si riaccende, e anche la Roma comincia finalmente a crederci. Il gol di Pisilli (su assist dell’altro subentrato Paredes) è una bella favola capace di far tornare il sorriso sui volti corrucciati dei romanisti.

La classifica è cortissima, e la vetta occupata dal Napoli dista solo 4 punti. Ma la prestazione resta preoccupante, soprattutto perchè la squadra continua a essere pericolosamente Dybala-dipendente. Un problema atavico con cui bisognerà ancora fare i conti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

