Dahl chiede di giocare in Primavera: il terzino in campo oggi contro la Fiorentina per ritrovare il ritmo partita

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Samuel Dahl riparte dalla Primavera. Il giovane terzino svedese, scovato in estate da Florent Ghisolfi per rinforzare la fascia sinistra giallorossa, giocherà oggi con la Roma di mister Falsini.

Per l’esterno ex Djurgarden è stata dura accettare l’esclusione dalla lista Uefa, competizione che sperava di giocare visto il poco spazio in campionato. E se con De Rossi non ha avuto modo di esordire, sembra ancora più complicato per lui trovare spazio con Juric.

Con il possibile rientro tra i convocati di Zalewski, lo spazio per Dahl potrebbe essere ancora più risicato: nonostante l’infortunio di Saelemaekers, il tecnico croato gli sta preferendo El Shaarawy e Angelino in quel ruolo.

Per questo lo svedese ha chiesto e ottenuto dalla Roma di poter giocare con la Primavera giallorossa, in modo da mettere minuti nelle gambe e ritrovare il ritmo partita, in attesa dell’esordio con i grandi. Dahl dunque sarà schierato titolare nel match contro la Fiorentina che i giovani giallorossi giocheranno oggi alle 18:30 al Viola Park. Anche l’altro giovane esterno voluto da Ghisolfi, Buba Sangarè, è stato convocato per la partita contro i toscani.

Giallorossi.net – T. De Cortis

