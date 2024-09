“Dovrò scegliere chi va forte”: la profezia di De Rossi ora diventa buona anche per Juric

NOTIZIE AS ROMA – C’è una Roma che va forte e un’altra che sembra tirare il freno. A chiedere spazio ci sono i giovani giallorossi, da Pisilli a Baldanzi, calciatori che in questo momento sembrano avere qualcosa in più degli altri.

Dopo la sconfitta in casa contro l’Empoli all’esordio all’Olimpico, Daniele De Rossi era stato profetico: “A calcio bisogna andare forte, e io devo essere bravo a scegliere quelli che vanno forte“. L’esonero dell’ex capitano ha interrotto sul nascere quel processo di cambiamento che ora sembra necessario anche per il nuovo allenatore arrivato in panchina.

Per una Roma come quella che vuole Juric, aggressiva e sempre sul pezzo, non può esserci spazio per chi non è al top fisicamente. E in questo momento non è lesa maestà pensare che uno come Pellegrini debba essere lasciato fuori per fare spazio a Baldanzi, decisamente più in forma del sette giallorosso.

Perchè il voler giocare a ogni costo, il dover sempre “stringere i denti”, rischia di diventare controproducente per il calciatore stesso, oltre che per la Roma. Pellegrini può essere ancora un valore aggiunto per questa squadra, ma ora deve pensare a ritrovare la miglior condizione psico-fisica.

Contro l’Elfsborg in coppa sarà necessario provare a vincere cambiando profondamente l’undici titolare: Dovbyk non può pensare di reggere da solo tutto il peso dell’attacco giocando tre partite a settimana, idem Celik che sembra non avere rimpiazzi a destra. Anche in difesa sono attese novità: Hummels potrebbe finalmente fare il suo esordio, mentre a centrocampo si spera nel rientro di Le Fee. Un altro di quelli che, se ritroverà la forma migliore, può aiutare la Roma ad avere più gamba.

Giallorossi.net – G. Pinoli

