Arrestati 18 capi ultrà di Inter e Milan: “Nelle curve di San Siro un’associazione a delinquere”. Estorsioni sui biglietti, pizzo sui parcheggi e risse

ALTRE NOTIZIE – Estorsioni sulla vendita dei biglietti delle partite di Inter e Milan, un «pizzo» mensile imposto sui parcheggi attorno al Meazza, «cartelli» tra ultrà nerazzurri e rossoneri sulla vendita delle bibite e dei gadget allo stadio, violente risse e lesioni tra i gruppi, ma anche intestazioni fittizie di beni.

I gruppi dirigenti delle tifoserie organizzate delle curve delle due squadre di calcio cittadine sono stati portati via stamattina da Polizia e Guardia di Finanza, sedici in carcere e due ai domiciliari su ordine del giudice delle indagini preliminari Domenico Santoro in una inchiesta della Procura di Milano che ha valorizzato e concretizzato spunti provenienti da quattro differenti filoni.

Nel caso della curva Nord degli ultrà dell’Inter (dove le misure cautelari raggiungono tra gli altri il capo Andrea Beretta e il vicecapo Marco Ferdico) è contestata una associazione a delinquere che avrebbe agevolato la cosca di ‘ndrangheta dei Bellocco, il cui 36enne rampollo Antonio un mese fa era stato ucciso a coltellate proprio da Beretta (con il quale aveva giocato a calcetto appena la sera prima) in un improvviso e acceso confronto esploso in auto sulle reciproche pretese economiche.

Tra gli arrestati tutti i nomi più in vista del direttivo tra cui Renato Bosetti, fresco di nomina quale reggente della curva dopo l’omicidio Bellocco e l’arresto di Beretta, il pugile Matteo Norrito detto «Chuck» e Mauro Nepi. (…)

Nel caso invece della curva Sud degli ultrà del Milan, è contestata un’altra associazione a delinquere (senza aggravante dell’agevolazione mafiosa e attiva soprattutto negli episodi di violenza) capeggiata dal pure arrestato Luca Lucci, l’ultrà celebre per la foto il 16 dicembre 2018 insieme all’allora vicepremier Matteo Salvini alla festa per i 50 anni della Curva Sud all’Arena Civica, e che proprio la settimana scorsa (dopo una sfilza di Daspo e di condanne per aver fatto perdere un occhio a un tifoso aggredito e per traffico di droga) era riapparso allo stadio in occasione del derby.

Con lui sono stati arrestati tra gli altri anche suo fratello Francesco Lucci e Christian Rosiello, il bodyguard del cantante Fedez (non coinvolto nell’operazione di stamattina) quest’ultimo protagonista mesi fa della vicenda del pestaggio del personal trainer Cristian Iovino in una discoteca. Con loro è finito in manette anche Islam Hagag, conosciuto con il nomignolo di «Alex Cologno», anche lui grande amico del cantante. (…)

Fonte: Corriere.it