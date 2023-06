Mourinho, arriva la sentenza: dieci giorni di squalifica a partire dalla prima giornata di Serie A. Multati tecnico e club

ULTIMO AGGIORNAMENTO: Arriva l’esito del caso che vede coinvolto José Mourinho, il quale è stato ritenuto colpevole per le dichiarazioni offensive nei confronti dell’arbitro Chiffi dopo Monza-Roma.

Il Tribunale Federale ha deciso di squalificare lo Special One per 10 giorni a partire dalla prima giornata di Serie A. Inoltre sia il tecnico sia la Roma sono stati multati di 50mila euro.

Questa la nota della FIGC: “Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il tecnico della Roma José Mourinho con un’ammenda di 50.000 euro e 10 giorni di squalifica da scontarsi a decorrere dalla prima giornata del prossimo campionato di competenza.

Mourinho era stata deferito in merito alle dichiarazioni rilasciate nei confronti dell’arbitro Daniele Chiffi al termine della gara dello scorso 3 maggio tra Monza e Roma. Il TFN ha disposto un’ammenda di 50.000 euro anche per la Roma, deferita a titolo di responsabilità oggettiva”.

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho dovrebbe essere punito con una giornata di squalifica per quanto detto dell’arbitro Chiffi dopo Monza-Roma ed essere stato deferito per tali dichiarazioni.

E’ quanto riferisce il portale Corrieredellosport.it in questi minuti. La Procura ha chiesto lo stop di un turno per l’allenatore giallorosso, e il Tribiunale Federale sembra intenzionato ad accogliere tale richiesta.

La Roma, che aveva chiesto un patteggiamento in cambio del pagamento di una multa, sarà molto probabilmente punita insieme al suo allenatore con un’ammenda.

Qualora la squalifica di un turno fosse confermata nelle prossime ore, si aprirebbe un caso su chi dovrà sedere in panchina: il giudice sportivo ha già fermato il suo vice Foti, il collaboratore Michele Salzarulo e il preparatore dei portieri Nuno Santos.

