“ON AIR!” – PUGLIESE: “Sacrificherei Bove pur di avere Frattesi”, ROSSI: “Missori e Volpato? Valutazione corretta della Roma”, NARDO: “Per l’attacco non vedo profili migliori di Morata”, CORSI: “Scamacca? Meglio Hojlund”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Negli ultimi 20 anni quanti giocatori della Roma sono usciti dal vivaio e hanno fatto un percorso tale da diventare un vero e proprio rimpianto? Mi vengono in mente Florenzi e Pellegrini, che però sono tornati alla base, e poi Frattesi, che è l’unica volta dove abbiamo perso il controllo di un giovane molto interessante. Poi per gli altri non ricordo chissà quali stelle. Quindi forse su Missori e Volpato è stato fatto un ragionamento corretto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quando arrivò Wijnaldium eravamo tutti contenti, e a settembre mettevamo la Roma sul podio per il mercato fatto. Fino a ora mi sembra che si stia lavorando bene, sei riuscito ad assolvere i tuoi compiti senza indebolire la squadra…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “I giovani del vivaio sono molto utili. Nella Roma uno li fa giocare, e l’altro li vende. Frattesi? L’Inter per il momento deve ancora vendere Onana e Brozovic, poi quando avrà i soldi bisognerà capire se vorrà investirli su Frattesi o su un altro profilo…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Scamacca ha 24 anni, e va per i 25. Solo con il Sassuolo è stato titolare. La Roma può prendere Scamacca, ma in prestito e per tenerlo in panca. Se lui deve essere il titolare, allora no… Morata? Giocatore tecnico, però anche lì io sono per il centravanti che segna. Se prendi uno che segna ed è anche tecnico, fai il massimo. Tipo Dzeko, che preso a 28 anni fu un capolavoro. Se prendi Hojlund almeno c’è una nota di freschezza, e può anche fare il botto. A me piace. 40 milioni sono troppi, ma se mi chiedi chi prendo tra Scamacca e Hojlund, io prenderei Hojlund… Con l’Atalanta ha fatto 9 gol, che a 20 anni sono una cifra…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Scamacca va bene se prendi anche Morata. L’ex Sassuolo è un centravanti che va bene nelle rotazioni, ma non può essere il centravanti su cui puntare per tutti la stagione…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Se è possibile il colpo Frattesi? Assolutamente sì. Pinto ci ha messo gli occhi da tempo e che considera un top nel suo ruolo. Dipende dalla valutazione, la Roma resta ferma sui 30 milioni. Il giocatore ha deciso di andare via, e andrà via, l’unica cosa certa è che non andrà all’estero, e questo è un assist per la Roma se lo volesse portare a casa. Io lo prenderei, fosse per me lo porterei a casa subito. Io sacrificherei anche Bove per averlo. Quanto vale Bove sul mercato? Se hai venduto Volpato e Tahirovic per 7,5 milioni, Bove non puoi valutarlo meno di 15-20 milioni. E’ un giocatore che può solo crescere. Io partirei da una valutazione di 15, ma per tenermi stretto…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “La Roma alla prima giornata di campionato non avrà Pellegrini e Dybala, entrambi squalificati, e forse nemmeno Mourinho. Chi ci metteranno alla prima giornata: Juventus, Inter o Milan?… La Roma ora ha bisogno di un centrocampista e di un attaccante. Io sono convinto che Pinto per l’inizio del ritiro voglia presentare a Mourinho una rosa pronta al 90%, e forse ci riuscirà. Arnautovic? E’ un giocatore bravo tecnicamente, ma molto spesso si deve fermare. E questo può essere un rischio. Fosse lui il centravanti, sarei deluso. Mi aspetto qualcosa di più fresco. Io mi aspetto qualcosa di cicciotto: siamo partiti da Icardi, Morata e Scamacca, e poi finiamo ad Arnautovic?… Se poi la Roma prende un grande centravanti, vende Belotti e prende Arnautovic, allora parliamone…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “L’attaccante è assolutamente prioritario. Non è facile per la Roma trovare un profilo di alto livello, accessibile e prendibile. Per me ad oggi questo profilo è ancora Morata. Se devo mantenere alto lo standard, se devo pensare a grandi nomi, non vedo altri profili prendibili per la Roma. Se scendi di livello devi andare a prendere la scommessa alla Patson Daka. Io vorrei evitare che a fine agosto che si ripartisse con il “non abbiamo la rosa giusta, gli altri hanno i ricambi e noi no…“. Io credo che l’obiettivo di Mourinho sia fare un campionato decente. La Roma non lo fa dal 2018…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Scamacca? Decisione difficile, chi lo prende qualche rischio lo corre. Se lo prendi in prestito ok, a fine stagione si vede, ma si ti costa dei soldi, è un investimento rischioso… La Roma per ora si è mossa bene. Bisogna trovare combinazioni, convincere giocatori. Io farei i contratti annuali, ma non ci siamo ancora arrivati. Smalling è stata la cosa migliore di tutto il mercato, vedremo se riuscirà a concretizzare altro per poi dedicarsi a trovare alcune soluzioni in attacco. Il rinnovo di Belotti fa capire quanto sia complicato il mercato. Ho saputo che lui si stava anche adoperando per ridursi l’ingaggio e restare, poi con l’infortunio di Abraham la Roma lo ha rinnovato altrimenti non so se lo avrebbe fatto. Frattesi? No, la Roma non lo vuole, vuole i soldi del 30%. Carnevali ha sul tavolo 40 milioni cash da una squadra inglese, secondo te lo va a dare alla Roma?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I soldi per Scamacca non te li dà nessuno. Lui resta una scommessa: ha fatto 16 gol al Sassuolo, che non sono pochi, ma è stata l’unica stagione. Lui è giovane, ma non giovanissimo, va verso i 25 anni. Ma come pensiamo che possa essere pagato 30 milioni, ma non te li da nessuno…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Su Scamacca ci sono dubbi di varia natura. Lo scorso anno lo volevano diverse squadre italiane, ma nessuno lo ha preso perchè costava 40 milioni. Io penso che alla fine qualcuno questo prestito lo spunterà. Ma i dubbi ci sono, sia di natura fisica, perchè non sarà pronto per l’inizio della stagione, che di natura tecnica. Lui non ha fatto solo pochi gol, ha dei buchi come presenze. E si potrebbe parlare anche del suo carattere… Insomma, nessuno spenderà mai 30 milioni per lui. In prestito può essere una scommessa. Ma non penso che possa essere considerato il primo attaccante di una grande squadra, vale per il Milan e forse anche per la Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Il problema di Scamacca è che non è una garanzia, né dal punto di vista dei gol né dal punto di vista fisico. Francamente se la Roma riparte da Scamacca e Belotti non sei messo benissimo in partenza. Il Milan con lui rischierebbe un po’ meno, perchè Giroud ha dimostrato di essere integro. Però ha 36 anni. Il problema di Scamacca è che dovrebbe essere lui l’alternativa al titolare, almeno in partenza, in una grande squadra…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Ci sono persone che non riescono mai a dire scusa e tra queste c’è Mourinho. Ammettere un errore è una questione di rispetto, anche per la propria storia e carriera personale. Che verrà poi letta per i risultati sportivi, ma anche per gli atteggiamenti. E questo non lo merita per la sua intelligenza e capacità, eppure verrà ricordato tra 150 anni per quello che fa il segno delle manette, quello che mette un dito nell’occhio di un avversario, quello che offende un arbitro nel garage, per gli zeru tituli. Perché? Perché il suo ego supera la sua intelligenza. Ritengo che un minimo di dignità e rispetto in questa vicenda sarebbe stato opportuno da parte sua. È un grande sotto alcuni punti di vista, un fuggitivo sotto altri…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!