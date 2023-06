La Roma punta Sabitzer, Pinto prova ad averlo in prestito

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Roma a caccia del centrocampista box to box, una mezz’ala veloce, di movimento, con i gol in canna e il cambio di passo. In altre parole un sostituto di Wijnaldum, rientrato al Psg per fine prestito dopo una stagione molto diversa da quella attesa.

Se i rumors parlano ancora di un interesse vivo per Frattesi, il mediano del Sassuolo non l’unico profilo che accende le fantasie di Tiago Pinto. Che, scrive oggi il Corriere dello Sport, stravede anche per Marcel Sabitzer, 29 anni, centrocampista austriaco del Bayern Monaco, in prestito al Manchester United.

Quando era al Lipsia, Sabitzer aveva una media realizzativa altissima, segnava un gol ogni cinque partite. Non è un nome nuovo nel radar della Roma e forse non è neanche un giocatore così dinamico. Però piace e pure parecchio. Per il curriculum in primis.

Lo stipendio di Sabitzer è extralarge. Il pensiero di fondo è quello di sondare il terreno per prendere il nazionale austriaco in prestito dal Bayern Monaco.

Fonte: Corriere dello Sport