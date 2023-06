Frattesi e Scamacca, la Roma c’è

AS ROMA NEWS – La prima fase del mercato giallorosso, quella che obbliga Pinto a fare circa 30 milioni di plusvalenze, sta per concludersi. Poi se ne aprirà una nuova, e ancora più ricca di colpi di scena.

Tra questi potrebbero esserci i ritorni a Trigoria di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca, due profili che non sono mai usciti del tutto dai radar di Tiago Pinto. Per il centrocampista Roma e Sassuolo ne stanno ancora parlando, l’ultimo contatto ieri, quando le parti si sono incontrate per definire il trasferimento di Volpato e Missori in neroverde.

Tiago Pinto quest’anno ha scelto una strategia diversa, quella dell’attesa. Inter, Juventus e Milan si erano fiondate sul ragazzo, ma le pretese di Carnevali stanno spaventando un po’ tutti. I rossoneri hanno già cambiato obiettivo, chiudendo per Loftus-Cheek a una ventina di milioni di euro. La Juventus, alle prese con le difficoltà di bilancio, per ora si tiene stretto Rabiot.

Resta l’Inter, che però deve prima cedere Brozovic in Arabia: il croato infatti chiede più soldi per lasciare Milano, e la trattativa si è improvvisamente raffreddata. La Roma attende: se i nerazzurri non dovessero accelerare, Pinto ripartirà alla carica per Frattesi, un suo pallino. Resta da capire se inserendo o meno la carta Bove nell’affare: non tutti a Trigoria sono convinti di privarsi del giovane centrocampista.

Su una cosa però c’è ferma convinzione: il giocatore non vale più di 30 milioni di euro, e da quella valutazione Pinto non si muove. Il Sassuolo è partito chiedendone 40, ma sta vedendo la freddezza delle pretendenti davanti a tale richiesta, e dovrà per forza di cose scendere a compromessi.

Capitolo Scamacca: il calciatore farebbe carte false per tornare a vestire di giallorosso, e questo è un particolare che piace. Il Milan è sull’attaccante, ma la prima scelta di Gianluca è la Roma. Pinto aspetta solo che il West Ham apra al prestito. Ma il gm non resta di certo con le mani in mano: Morata e Icardi le altre piste da tenere d’occhio, pronte a scaldarsi dal prossimo luglio.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica / Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Tempo