L’Hoffenheim si fa avanti per Solbakken. La Roma attende l’offerta araba per Spinazzola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ola Solbakken continua ad attirare l’interesse di diversi club esteri, specialmente in Germania. Sul norvegese nelle ultime ore su è fatto avanti l’Hoffenheim, interessato al mancino 24enne che la Roma ha acquistato a parametro zero lo scorso gennaio.

Per ora nessuna trattativa vera e propria in corso per Solbakken, perchè il forte interesse verso il ragazzo è stato manifestato all’agente del calciatore. La Roma attende un’offerta ufficiale per valutarla, pronta a fare tutta plusvalenza visto che il calciatore era arrivato a Trigoria in scadenza di contratto.

Più complicato fare cassa con Vina e Shomurodov che, differenza di Solbakken, pesano ancora tanto come valore contabile sul bilancio della Roma. Il terzino è ancora corteggiato dal Bournemouth, mentre per ora ha meno proposte l’uzbeko dopo sei mesi non esaltanti allo Spezia, poi retrocesso.

La Roma spera invece di racimolare un gruzzoletto dalle cessioni di Carles Perez e Villar. Il Celta Vigo è arrivato a offrire 4 milioni per l’attaccante mancino, la Roma ne chiede 6,5 e tutto lascia pensare che si possa trovare un accordo a metà strada. Per il centrocampista invece va seguita la pista Paok: se i greci si avvicineranno ai 6 milioni richiesti dalla Roma, i giallorossi potranno portare in cassa un’altra plusvalenza.

Anche Spinazzola potrebbe lasciare la Capitale ad un anno dalla scadenza del contratto. L’Al-Ahli si è informata sulla situazione del laterale azzurro ma anche in questo caso nessuna offerta ufficiale recapitata alla Roma, che attende sviluppi.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport