Caso Chiffi, oggi la sentenza. Mou non si scusa, ma è giallo sulla lettera “chiarificatrice”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Josè Mourinho non chiederà scusa. Il tecnico portoghese non china la testa, convinto delle sua ragioni, e attende oggi il verdetto del Tribunale Federale sul caso Chiffi.

L’allenatore rischia due giornate di squalifica, mentre nella migliore delle ipotesi il tutto si potrebbe concludere con una multa alla Roma oltre che al tecnico. La sentenza è attesa in giornata.

Intanto è giallo sulla presunta lettera “chiarificatrice” che, secondo il Corriere dello Sport, lo Special One avrebbe firmato e inviato al posto delle scuse.

Per la Gazzetta dello Sport la Roma (divisa) deve ancora riuscire a convincere Mou a scrivere questa nota di precisazione sulle parole dette all’indirizzo degli arbitri. Senza questa lettera è difficile che si possa concludere il tutto con un patteggiamento. Andando in aula, Mou rischierebbe almeno due giornate di stop.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport