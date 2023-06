TIAGO PINTO: “Ancora interessato a Frattesi? No, ora l’interesse è tornare a Roma…” (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto pizzicato dai microfoni del portale Calciomercato.it mentre era in partenza per Roma da Milano.

Il general manager giallorosso, a precisa domanda sull’interesse ancora vivo per Frattesi ha risposto così: “No, l’interesse ora è tornare a Roma”.

Pinto ha glissato anche sull’accordo col Sassuolo per Missori e Volpato: “Vediamo“, la scarna risposta del gm portoghese.

Questo il video delle parole di Tiago Pinto rilasciate a Calciomercato.it.