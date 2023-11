Mourinho-Smalling, nervi tesi

AS ROMA NEWS – “Torna domenica? Quale domenica?“. Con questa frase ironica pronunciata dopo la vittoria contro lo Slavia Praga, Josè Mourinho ha messo a nudo i problemi e le incertezze sul rientro in campo di Chris Smalling.

Ieri il difensore inglese non si è nemmeno presentato a Trigoria, in accordo però con il club: il giocatore è volato in Inghilterra per un consulto con uno specialista, lo stesso che ha operato Tammy Abraham al crociato, che gli ha consigliato di proseguire con il programma stilato dallo staff medico della Roma.

Non è escluso che lla scelta di volare a Londa sia arrivata direttamente da Dan Friedkin per trovare una soluzione al problema tendineo tra quadricipite femorale e piatto tibiale che provoca un dolore praticamente ingestibile al ginocchio di Smalling.

Il difensore sembrava vicino al rientro, ma prima della partita col Monza, dopo un paio di allenamenti col gruppo, ha chiesto nuovamente di frenare. Una scelta non troppo gradita da Mourinho, che voleva rivederlo in campo per sistemare i disagi strutturali della difesa.

Il problema però è che Smalling, rispetto a tanti colleghi, ha una mentalità particolare. E’ attentissimo alla dieta vegana e restio all’assunzione di farmaci, soprattutto antidolorifici. Per questo ha bisogno di superare l’infortunio definitivamente, per evitare di soffrire in allenamento. Non ci sono controindicazioni, secondo gli esami effettuati dalla Roma: dipende tutto dalle percezioni del giocatore. Che ancora non sono quelle sperate.

Fonte: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gasport