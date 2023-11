Un piano per Renato Sanches: ecco come la Roma spera di averlo rimesso a nuovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una sorta di preparazione mirata per Renato Sanches, durata circa un mese. La Roma, viste le continue ricadute del calciatore, ha scelto di prendersi tutto il tempo necessario per riportarlo in forma ottimale.

Il reparto recupero infortunati, sport science, i preparatori atletici, i medici e Mourinho hanno stilato un programma di riatletizzazione biomeccanica del portoghese. L’obiettivo era di elaborare un modello personalizzato per l’atleta così da ottimizzare le sue capacità e migliorare le prestazioni.

Una sorta di rieducazione che, però, non ha coinciso con l’attività agonistica, ma è stata portata avanti in piena tranquillità per riportare il centrocampista alle capacità fisiche iniziali riducendo al massimo le recidive dovute a sovraccarichi.

Lavoro specifico che potrebbe garantirgli un minimo di continuità. Sanches ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo e punta il Lecce. Ma il giocatore continuerà ad esser gestito e sfruttato con intelligenza, specie nelle gare fondamentali della stagione.

