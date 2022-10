MOURINHO: “Squadra stanca. Sbagliata gestione del match, forse parlo male l’italiano. Dybala? Sta male, per non dire molto male”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per commentare la prestazione dei suoi calciatori al termine di Roma-Lecce.

Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese sulla gara di campionato giocata questa sera allo Stadio Olimpico.

JOSE MOURINHO A DAZN

Siete partiti bene, poi contro il Lecce in dieci avete trovato meno spazi.

“Io non mi ricordo in tante partite nella mia carriera di 11 contro dieci a volere la partita che finisse velocemente. Stanchezza sì, fisica. Magari anche mentale. Il giovedì e poi la domenica è dura. Oggi vedo Udinese e Atalanta e si capisce che non giocano a metà settimana, intensità diversa. Ma non può essere una giustificazione. Abbiamo cominciato bene, poi abbiamo gestito male. La mia sensazione è che quando sei stanco invece di giocare semplice, complichi le cose. Con una maglia rossa in più devi girare la palla per trovare spazio. Non mi è piaciuto questa gestione della palla. Loro sono una squadra che ha aspettato gli ultimi minuti per rischiare qualcosa. Noi abbiamo avuto le opportunità per segnare, ma ti può capitare una palla inattiva o un tiro da fuori ed era un disastro. Non abbiamo fatto una buona partita. Mi piacerebbe avere i punti e giocare. Torno all’inizio: la stanchezza è importante, ma per questo dobbiamo gestire meglio”.

Come sta Dybala?

“Male, per non dire molto male”

C’è il rischio di rivederlo nel 2023?

“Ho parlato con lui, è difficile…”

Come risolvere il problema dei tanti gol sbagliati? E’ un problema mentale?

“Ci si può allenare, ma credo sia più una cosa dal punto di vista mentale. L’ultima occasione sbagliata da Tammy, lui al 90’ sbaglia un tiro e non torna. Questo è tipico di chi non sta bene. Anche in allenamento si sente molta autocritica quando uno sbaglia, sicuramente arriveranno i gol di Tammy e Belotti, più di Zaniolo, ma anche Nico deve segnare. Quello che mi preoccupa è più la poca gestione della partita. Noi studiamo tanto gli avversari, sappiamo come pressano, ma a volte vedo delle cose in partita e penso che il mio italiano sia terribile. Dico delle cose ma a volte viene fatto il contrario. Forse è anche stanchezza. Quando sono andati via Mkhitaryan e Veretout, poi Wijnaldum si è infortunato e lui sarebbe stato il giocatore che doveva dare ritmo alla squadra. Onestamente manca quel giocatore. Anche tu (Borja Valero, ndr) avresti fatto bene in questa squadra dieci anni fa (ride, ndr)…”