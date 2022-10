ZALEWSKI: “Creiamo tanto ma il risultato non è mai largo. Dobbiamo sfruttare meglio le occasioni”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicola Zalewski parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lecce.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico:

Dove ti trovi meglio, a destra o sinistra?

“Sicuramente a destra mi viene più naturale andare sul fondo e crossare, a sinistra mi viene più facile rientrare in mezzo e tirare o cercare l’imbucata”.

Come pensi che la Roma possa migliorare? Manca sempre qualcosa nel gioco…

“Discorso simile col Betis, creiamo tanto ma il risultato non è mai eclatante. Dobbiamo sfruttare più le occasioni”

Come sta Dybala?

“L’ho visto molto dolorante, ma non so altro…”

In cosa state facendo fatica? Dov’è che nascono le difficoltà della Roma?

“Fino a poche partite fa l’approccio al match, dove venivamo surclassati. Ora approcciamo in maniera diversa. Però dobbiamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo”.