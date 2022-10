BARONI: “Espulsione eccessiva, episodio che ha inciso. Molto buona la nostra prestazione”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Marco Baroni, allenatore del Lecce, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei salentini ai microfoni dei cronisti:

Un commento sulla partita?

“È iniziata in salita con il loro gol, sapevamo che potevamo soffrire le palle inattive. Poi è arrivata l’espulsione, che secondo me è stata un po’ eccessiva. Ovviamente l’episodio ha inciso, ma la squadra è rimasta compatta. La prestazione è stata molto buona, peccato chiaramente perché il risultato è una sconfitta. Volevamo fare bene e mi sarebbe piaciuto vedere una partita dove non andavamo in inferiorità numerica dopo pochi minuti”.

Restare in partita nonostante l’inferiorità numerica dimostra un grande lavoro.

“Girerò i complimenti ai ragazzi. La squadra è giovane, ma il calcio non ha età. La partita era complicata ma noi dovevamo dare tutto. Il gruppo ha grande disponibilità al lavoro e questo si vede sul campo. Dobbiamo crescere ma queste partite sono quelle che ti fanno crescere”.

Buona prestazione di Umtiti, che non giocava da un anno. La sua esperienza può essere importante?

“Sono d’accordo. Samuel si è presentato con grande umiltà e ha lavorato duramente. Questa partita se l’è meritata. Ci può dare molto, anche dal punti di vista dell’impostazione. La sua esperienza può essere utile in queste gare, ma anche in allenamento. Era abituato a un’altra realtà, ma si è calato bene nella nostra. Sono contento della sua prestazione. Le scorse settimane ha sofferto, il nostro obiettivo è dargli questa opportunità”.