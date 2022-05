Mourinho, testa a Tirana: non parlerà alla stampa dopo Torino-Roma

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho non si presenterà davanti ai cronisti per commentare la prestazione dei suoi giocatori al termine di Torino-Roma.

L’allenatore giallorosso, fa sapere il club giallorosso, preferisce non rilasciare dichiarazioni alla stampa avendo già sufficientemente parlato con i giornalisti in occasione del Media Day organizzato a Trigoria un paio di giorni fa.

L’allenatore portoghese è concentratissimo sulla finale di Tirana, una partita che può segnare la storia del club: la Roma non alza al cielo una coppa europea da decenni e in città l’attesa per la gara di mercoledì è alle stelle.