TORINO-ROMA 0-3: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte il Torino in un match senza storia: Abraham fa doppietta, poi Pellegrini chiude i giochi nel 3 a 0 finale.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico di Torino e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6,5 – Una sola parata vera, ma importante, su Pobega.

Mancini 6,5 – Prestazione puntuale e solida, senza sbavature.

Kumbulla 6,5 – Gioca da vice Smalling e lo fa con buona personalità. Un po’ ruvido, ma bravo nell’anticipo.

Ibanez 6,5 – Non sarà pulitissimo nelle sue chiusure, ma è sufficientemente efficace.

Zalewski 7 – Si sposta a destra, ma la qualità è sempre la stessa. Offre giocate che lasciano intravedere un grande talento. Dal 57′ Karsdorp 6 – Entra in campo nel momento di difficoltà della squadra e dà più solidità difensiva alla fascia.

Sergio Oliveira 6 – Prova senza grandi sussulti. Si limita a fare il compitino. Dal 57′ Cristante 6,5 – Mou lo getta nella mischia per dare più geometrie e ritmo alla mediana, mossa azzeccata.

Veretout 7 – Torna finalmente ai suoi vecchi livelli. Corre, contrasta, crea occasioni. Può essere molto utile per Tirana in queste condizioni.

Spinazzola 6 – Meno brillante rispetto a sabato scorso, ma gioca comunque una partita attenta. Per vederlo arare la fascia ci vorrà ancora un po’ di tempo. Dall’82’ Vina sv.

Pellegrini 7 – Si mette sapientemente al servizio della squadra. Sacrificio, qualità e un gol che chiude la partita. Dall’82’ El Shaarawy sv.

Shomurodov 6,5 – Prestazione apprezzabile dell’uzbeko, forse un po’ troppo sottovalutato nelle rotazioni della squadra. Si batte con generosità, molto utile per forza fisica e rapidità. Dal 74′ Zaniolo 6 – Entra in campo e si procura subito il rigore che chiude i giochi. Poi però spreca un paio di clamorosi contropiedi nei quali mostra una condizione fisica non perfetta.

Abraham 8 – Inventa il gol del vantaggio, poi si procura e realizza il rigore del due a zero. Corre fino al novantaduesimo. Impressionante.

JOSE’ MOURINHO 7,5 – Porta la Roma in Europa League, migliorando al primo anno il risultato dell’anno scorso. E’ riuscito a trasmettere alla squadra la mentalità giusta: la Roma ha affrontato la partita di stasera con il massimo impegno. Ora manca solo l’ultimo, grande passo per rendere questa stagione memorabile.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini