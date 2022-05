Abraham trascina la Roma in Europa

AS ROMA NEWS – Missione compiuta. La Roma chiude il suo campionato con un perentorio tre a zero al Torino e raggiunge la matematica qualificazione alla prossima Europa League, un bel salto in avanti rispetto alla Conference che mercoledì Abraham e compagni proveranno a regalare ai tifosi.

La partita si preannunciava più ostica alla vigilia, e invece il Toro entra in campo senza troppa voglia di battagliare. La Roma, di contro, fa la sua partita, accelerando nei momenti giusti e colpendo i granata con la sua arma migliore: Tammy Abraham. Il centravanti ex Chelsea realizza il suo 27esimo gol stagionale e conferma di essere di gran lunga l’acquisto migliore fatto dalla Roma da un po’ di tempo a questa parte.

L’inglese, complice la scarsa attenzione dei difensori del Toro, è assoluto protagonista del match con una doppietta, il secondo gol realizzato su rigore procurato dallo stesso numero nove. La strada per l’Europa si spiana, e i giallorossi controllano senza affanni un match che viene chiuso nella ripresa da Pellegrini, sempre dal dischetto.

La Roma avrebbe l’occasione di calare il poker, ma Zaniolo, subentrato nella ripresa, sbaglia delle comode ripartenze palesando una condizione fisica ancora non eccelsa. La speranza è che Nico si sia tenuto le cartucce migliori per la finale di Conference.

La squadra porta a casa la prima delle due finali di questa stagione, e lo fa rispettando in pieno quello che Mou le aveva chiesto: giocare col massimo impegno, senza pensare troppo alla partita di Tirana.

Vincere la partita di Torino era importantissimo anche sotto l’aspetto psicologico: la Roma potrà preparare la partita dell’anno, quella di mercoledì contro il Feyenoord, col morale alto e senza il peso di doversi giocare tutto nell’ultima gara stagionale.

Il sesto posto è matematico (un regalo del Verona potrebbe portare addirittura il quinto), l’Europa è raggiunta. Un traguardo soddisfacente, ma non esaltante. Per rendere indimenticabile questa stagione sarà necessario alzare al cielo la Conference. La Roma può farcela.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini