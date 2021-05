Mourinho vuole Dzeko e un altro attaccante: Depay sfida Belotti

AS ROMA NEWS – Trattenere Dzeko, tentato dalle sirene provenienti dagli Usa, e prendere un altro attaccante di livello. Sarebbe questo, secondo Il Messaggero (S. Carina), il piano di Mourinho per il prossimo mercato.

Il portoghese parlerà con Edin e i due capiranno se sarà meglio per tutti andare avanti insieme oppure salutarsi, anche se l’intenzione dello Special One sarebbe quella di avere con sé il bosniaco. Se ne saprà di più dopo l’atteso faccia a faccia.

Mourinho comunque non si accontenterebbe di avere “solo” Dzeko ed eventualmente Mayoral. L’allenatore chiede un altro grande attaccante: in pole c’è Andrea Belotti, con cui la Roma ha già avviato i contatti. Il suo contratto scade nel 2022 e non intende rinnovare col Torino.

Il sogno di Tiago Pinto è però un altro: si tratta di Memphis Depay, che si libererà a giugno a parametro zero. Sembrava essere destinato al Barcellona che però ha accelerato per Aguero. La concorrenza è agguerrita e lo stipendio elevato (4,4 milioni di euro) può essere mitigato dal Decreto Crescita.

Per la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) non sarebbero solo questi gli attaccanti in lizza: a loro due si aggiungono anche Carlos Vinicius, 26 anni, del Tottenham e Dusan Vlahovic, l’altro grande obiettivo dei giallorossi reso più complicato dalle richieste altissime della Fiorentina, che non vorrebbe cederlo.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport