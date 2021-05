L’agente di Fuzato incontra Pinto, il brasiliano verso la permanenza alla Roma come secondo portiere

AS ROMA CALCIOMERCATO – Daniel Fuzato verso la permanenza in giallorosso anche il prossimo anno, ma come secondo portiere.

Secondo quanto riferisce il giornalista Piero Torri sulle frequenze dell’emittente radiofonica Tele Radio Stereo, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un incontro tra Tiago Pinto ed il procuratore del portiere brasiliano, durante il quale il General Manager della Roma avrebbe espresso il proprio apprezzamento per l’estremo difensore brasiliano.

Uno dei tre slot per la porta della prossima stagione, dunque, potrebbe rimanere occupato proprio da Fuzato, che ha trovato la titolarità in questo ultimo scorcio di stagione.

Fonte: Tele Radio Stereo