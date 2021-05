Calciomercato Roma, Mourinho chiede Diego Carlos per la difesa

ULTIME NEWS AS ROMA – José Mourinho partirà dalla difesa per costruire la sua Roma. Per il portoghese è quello il reparto che andrà messo in ordine dopo i continui disastri di questo biennio.

Stando a quanto scrive oggi il portale calciomercato.com c’è un nuovo nome nella lista della spesa dei giallorossi che vorrebbe proprio l’allenatore portoghese.

Si tratta di Diego Carlos, 28 anni, difensore centrale brasiliano che gioca nel Siviglia. Monchi lo ha portato in Spagna prelevandolo dal Lille nel nel 2019 pagandolo 15 milioni di euro, ma nel giro di due stagioni il suo valore è notevolmente aumentato.

Fonte: Calciomercato.com