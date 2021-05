Instagram, Dzeko canta “Grazie Roma” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Ieri le indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione per trasferirsi ai Los Angeles Galaxy, in serata, però, Edin Dzeko ha ricordato il suo amore per la Roma.

L’attaccante bosniaco è stato immortalato in una storia di un’amica in cui viene cantata ‘Grazie Roma’ e la parte finale dell’inno giallorosso è intonato dalla voce del numero 9 giallorosso.

Questo il video: