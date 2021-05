Roma, occhio alle sorprese in attacco: Pinto ha due “pazze” idee

AS ROMA CALCIOMERCATO – L’attaccante è uno dei ruoli che la Roma andrà a ritoccare in vista del prossimo mercato, con Mourinho che chiede rinforzi pesanti in ogni reparto, anche e soprattutto in avanti, dove la squadra avrà bisogno di gente che sappia fare gol a grappoli.

E se in Italia si continuano a seguire Belotti e Vlahovic, occhio alle sorprese che potrebbero arrivare dal campionato francese. Stando a quanto rivela oggi Il Messaggero (S. Carina), Tiago Pinto è pazzo di Memphis Depay, 27 anni, attaccante del Lione che si libererà a parametro zero dal club transalpino.

“È arrivato per me il tempo di prendere il controllo della mia carriera. Sono arrivato ad un punto in cui ho bisogno di fare scelte importanti riguardo il mio futuro e quindi ho deciso di negoziare i miei contratti futuri insieme ad un team di persone di cui mi fido, supportato da un team legale. Sarò io a decidere la mia prossima destinazione e voi sarete i primi a saperlo”, le recenti dichiarazioni dell’attaccante olandese. In pole c’è il Barcellona, ma la Roma con Mourinho potrebbe avere qualche chance.

L’altro nome da tenere d’occhio è quello di Mauro Icardi, 28 anni, che potrebbe anche decidere di lasciare il Paris Saint Germain. Secondo il quotidiano romano è un altro attaccante da considerare in ottica Roma.

Fonte: Il Messaggero