“ON AIR!” – BERSANI: “Mourinho ancora più cattivo di prima, alla Roma serviva uno così”, CORSI: “Belotti o Icardi? Non prenderei nessuno dei due”, MAGNI: “Mendes una garanzia per costruire velocemente una squadra”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma ha vinto le partite nelle quali le bastava la qualità superiore a quella degli avversari. Quando si è trattato di mettere insieme alla qualità anche l’intensità, ha fatto fatica. Ha giocato un buonissimo primo tempo a Bergamo, un ottimo finale di partita contro l’Inter, ha tenuto botta al Milan nella gara di andata, ma per il resto però non è riuscita a calarsi in un contesto nel quale la voglia, la grinta e la determinazione diventano fondamentali, specie nel calcio di oggi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Dal Portogallo si parla di Carlos Vinicius alla Roma. Il brasiliano quest’anno al Tottenham ha fatto tappezzeria, non ha giocato mai tranne che in Europa League. E’ un giocatore che può anche venire in prestito. Spendere 20 milioni per un giocatore del genere sarebbe da matti, ma chi te li dà.. con una formula alla Mayoral si può discutere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Juve come al solito ha rubato ieri, ma a noi della Coppa Italia non ce ne frega nulla. Il nome di Belotti torna in pompa magna, ma se la gioca con Icardi. Sembra che Depay piaccia a Tiago Pinto, questo è buono… Intanto Kane è sfumato, andrà al City per 140 milioni… Quando noi diciamo a Friedkin di spendere, è perchè se lo può fare il City perchè non può farlo la Roma? Io parlo delle leggi, non come disponibilità. Belotti o Icardi? Non vorrei nessuno dei due. Se dovessi scegliere forse prenderei Icardi, anche se per la voglia e il fatto di stare sempre sul pezzo preferirei Belotti. Però Belotti l’avete visto, è quello che è…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’arrivo di Mourinho è una garanzia anche con Mendes, perchè lui adesso tratterà con la Roma non nello stesso modo con cui tratta altre squadre. Se hai la necessità di costruire una squadra velocemente, Mendes è una garanzia. Mourinho, estremizzando, è quasi un socio di Mendes. Lui ti aiuta molto, ma poi tu devi dare… Matic? C’è poco da dire, è un centrocampista esperto, grande fisico e visione di gioco, alla Roma servirebbe…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sulla Roma ci sono i soliti nomi. Matic? Io non lo prenderei, a 33 anni no, sono tanti. Hai già tanti giocatori over trenta. Se mantieni i vari Dzeko, Pedro, Mkhitaryan, Smalling, allora direi di no. Se ne tieni massimo due o tre nella rosa, allora ci potrebbe stare nella rosa…Fra l’altro lo devi pagare, perchè lo abbiamo visto come è difficile trattare con lo United. Quando entrano in questa fase non sai mai come ti riescono, io per esempio col senno di poi non rifarei l’affare Pedro. Dipende da che tipo di squadra vuole fare la Roma, se l’instant-team o una squadra che vuole crescere nel giro di due o tre anni…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Sono contentissimo che arrivi uno come Mourinho che si fa sentire, anche per i torti arbitrali. I Friedkin non parlano, Fienga non è il tipo, così come Pinto. Alla Roma poteva succedere di tutto e nessuno apriva bocca, mentre con Mourinho sarà tutto diverso. Cambierà tutto di brutto, lui è uno di quelli che ti si attacca alla gola pure per un calcio d’angolo non dato. Lui è uno inarginabile, e lo troveremo anche più incattivito. Ed era ora che arrivasse un allenatore del genere…”

Marco Juric (Rete Sport): “Matic darebbe una certa sostanza alla mediana della Roma, parliamo di un salto qualitativo molto importante, con tutto il bene per Darboe e Diawara… Con lui, anche se non è un calciatore così futuribile, avresti sistemato il centrocampo. Su Zaniolo ho dei dubbi visivi. Mi fido ciecamente delle equipe mediche, ma vederlo così fisicamente, sembra un culturista…L’importante è che torni una via di mezzo tra una lepre e un toro, e non diventi Pato. Il mio timore è quello, che con quella massa muscolare sovradimensionata per il suo fisico si è perso, rompendosi ogni volta…”

