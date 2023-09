Mourinho vuole Totti vicino: l’idea di un dirigente che parli degli arbitri al posto suo

NOTIZIE AS ROMA – L’avvio stentato della Roma in questa stagione starebbe suggerendo a José Mourinho un’idea, che è già qualcosa in più di una suggestione, e riguarda Francesco Totti.

L’arrivo del Capitano in società, del quale si parla ormai da anni, servirebbe a far sentire la società più vicina al portoghese, racconta in questi minuti il portale Repubblica.it.

Lo Special One non vorrebbe più parlare degli arbitri, e preferirebbe che l’argomento venisse affrontato da una figura carismatica come quella dell’ex dieci.

Attualmente, le parti ancora non ne hanno parlato, ma per Mourinho è più di un’idea. Il problema resta la voglia di Totti di ricoprire e svolgere un ruolo maggiormente operativo e più vicino alle vicende di campo.

Fonte: Repubblica.it